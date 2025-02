Sport Calcio serie D: Aperta la prevendita dei biglietti per la partita Grosseto–Terranuova Traiana 6 febbraio 2025

Grosseto: Aperta la prevendita dei biglietti per la partita Grosseto – Terranuova Traiana, in programma domenica 9 febbraio alle ore 14:30 presso lo stadio Carlo Zecchini. Giornata 23 – Serie D Girone E I biglietti possono essere acquistati presso i rivenditori autorizzati di seguito indicati, il centro sportivo di Roselle e online sulla piattaforma Ciaotickets. Ricordiamo che la biglietteria dello Stadio in piazzale Donatello è aperta dalle ore 12.00 di domenica 9 febbraio. Rivenditori autorizzati: Edicola il Semaforo, via Giuseppe Parini 1 Tabaccheria Stolzi, via Roma 58 Tabaccheria 59, via Emilia 41/A Edicola La Vasca, piazza Fratelli Rosselli Prezzi biglietti: Tribuna Vip , intero: 50 € - Tribuna Laterale Nord e Sud: intero: 18 € ridotto fino a 12 anni e invalidi: 10 € over 60: 15 € fino a 6 anni: GRATUITO Seguici



