Calcio serie D: Al via la prevendita per Grosseto–Pistoiese

Grosseto: Mercoledì 20 agosto, alle ore 17, lo Stadio Carlo Zecchini ospiterà l’amichevole precampionato tra l’US Grosseto e la Pistoiese. Per l’occasione saranno aperti i seguenti settori: Tribuna per i tifosi di casa, Curva Sud per i sostenitori ospiti

I biglietti sono disponibili al prezzo di 5 euro (più 1 euro di prevendita) sulla piattaforma CiaoTickets e nei punti vendita autorizzati. Il giorno della gara sarà attivo anche il botteghino in Piazzale Donatello, dalle ore 15.