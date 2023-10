Calcio Serie B, gol partita del grossetano Alessandro Sersanti a Palermo

Grosseto: Alessandro Sersanti, grossetano, classe 2002, grande protagonista sul terreno della “Favorita”, con un guizzo, ha messo a segno un gran gol al 42' del primo tempo, raddoppiando il vantaggio per la squadra lombarda che alla fine si è imposta per 2-1.



Grande gioia per la promessa grossetana che già ai tempi della Mini Coppa Passalacqua aveva messo in mostra grandi qualità tecniche e adesso l'avventura a Lecco (in prestito dalla Juventus) finalmente è riuscito a realizzare il suo sogno per la squadra lombarda per la sua felicità e anche per papà Paolo e mamma Elisa. Davvero bravo e complimenti.

(foto dal profilo Facebook di Alessandro Sersanti)