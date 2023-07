Calcio Serie A, in attesa dell'Uefa prima uscita della Fiorentina

Bagno a Ripoli: Prosegue a ritmo serrato la preparazione della Fiorentina al Viola Park, in un cantiere che non finisce mai come il caldo torrido fiorentino con gli spettatori tifosi, molto pochi, ai quali la società ha vietato l'ingresso per seguire gli allenamenti, mentre molti e anche noi non possiamo non ricordare il clima della Val di Fassa, dove nei giorni scorsi ha debuttato il Genova di Gilardino al cospetto di quasi quattromila persone.



Clima teso e del resto non potrebbe essere diversamente il clima al Viola Park, non solo per il caldo ma per le decisioni dell'Uefa che a giorni dovrebbe cancellare la Juventus dalla Conference per le note vicende e lasciare via libera alla banda di Vincenzo Italiano. Onestamente non riusciamo a capire questo ritardo.

Nel frattempo il dg Barone ha detto senza mezzi termine di rinunciare al “Padovani” per il futuro in attesa del Franchi.

La Fiorentina nel frattempo ha effettuato la prima partitella affrontando la squadra “primavera” di Galloppa realizzando 8 reti, in un gara terminata 8-1 per i viola.

Calcio mercato a rilento, solo chiacchere dopo l'arrivo di Parisi. E' certo che Igor sarà ceduto, sembra in premier, ed anche Amrabat.