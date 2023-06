Calcio Serie A: Fiorentina al “Viola Park” a Bagno a Ripoli

Dal 12 luglio il via alla preparazione



Firenze: Lasciata la Val di Fassa, la Fiorentina ha scelto Bagno a Ripoli, sede del Viola Park per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione agonistica che scatterà il 20 agosto con l'inizio del campionato di Serie A.

La squadra di Vincenzo Italiano inizierà la preparazione il 12 luglio, con due sedute giornaliere, questo dopo il raduno a Firenze, il giorno 11 luglio.

Da definire gli incontri amichevoli a le turnè all'estero, si parla di Stati Uniti e Austria.

Per quanto ci riguarda saremo presenti di giorno in giorno come del resto è stato lo scorso anno.