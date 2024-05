Calcio, Roberto Malotti alla guida del Grosseto 2024-2025

Grosseto: La società annuncia con soddisfazione di aver raggiunto l’intesa con il responsabile tecnico della Prima Squadra Roberto Malotti per la prosecuzione del rapporto tra le parti nella stagione sportiva 2024-2025.



L’allenatore di Firenze siederà ancora sulla panchina del Grifone, proseguendo il solerte lavoro intrapreso in biancorosso nell’ultimo terzo di campionato.

Mister Malotti, dopo aver assunto le redini del Grosseto a metà febbraio, ha conquistato infatti 25 punti in 12 partite, conseguendo l’elevata media di 2,083, oltre alla vittoria dei play-off del girone E.

Sotto la sua guida tecnica, la squadra ha infatti sprigionato un calcio esteticamente raffinato, sviluppato personalità da vendere e consapevolezza dei propri mezzi e rispecchiato fedelmente il sanguigno carattere del proprio allenatore, abile nel riportare all’interno del gruppo senso di appartenenza alla città.

Un biglietto da visita magistrale che non poteva che individuare Roberto Malotti come prima ed unica scelta per la prossima annata calcistica.

Con la permanenza del mister, U.S. Grosseto 1912 inserisce quindi il primo importante tassello per il progetto tecnico targato 2024-2025.

La società, lieta dell’avvenuta fumata bianca con il mister, rivolge i più sentiti auguri di buon lavoro a Roberto Malotti.