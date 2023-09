Calcio. Quasi tutto è pronto. Il calcio aquesiano ai nastri di partenza

Polisportiva Acquapendente in fotocopia Virtus come obiettivo: divertire e divertirsi con giocatori aquesiani.

Acquapendente: Inizieranno a sudare i ragazzi di coach Franco Bacchi (fotografia) che sarà affiancato dal vice Cristian D’Amico, dal preparatore atletico Edoardo Mazzuoli e dal preparatore portieri Gianni Tascini in vista del Campionato di Seconda Categoria. Al di là del risultato finale il Direttore Sportivo Giordano Serafinelli ha già fatto pieno centro: riportare a casa giovani talenti locali.

Dopo alcuni anni all’Onano sport calcio ritorna in gialloblù il portiere Maico Alberelli. Sarà affiancato da Maurizio Golini lo scorso alla Pianese dove ha effettuato un ottimo Campionato regionale Under 18. Le novità in difesa sono Ruggero Lombardelli con esperienze nel settore giovanile dell’Orvietana, Dario Ronca reduce da due anni con il Proceno calcio ed Arbara Traore . Confermati Yuri Emidi, Francesco Galli, Giovanni Bambini, Jacopo Benfante, Samir Soulejmani. A centrocampo ritorna Maico Colonnelli che dopo alcuni anni alla Fontebelverde di San Casciano dei Bagni plana nel proprio paese che lo ha visto protagonista con questa squadra di alcuni esaltanti Campionati di Eccellenza e Promozione. Altre novità il centrocampista Leonardo Brinchi proveniente da Grotte di Castro, Giovanni Tascini proveniente dall’Under 18 del Pitigliano e Yousfouf Malien. Confermati Matteo Cannavacciolo, Alessandro Marabottini, Tommaso Contadini, Antonio Mencio, Mohamed Sidime. Nel reparto offensivo arriva dal Gradoli calcio Lorenzo Pacifici e dalla Torrese calcio Andrea Canepina. Confermati Alessio Bedini ed Edoardo Parrino.