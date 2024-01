Calcio: Patron Lamioni incontra presidente club più antico di Albania

Grosseto: Il patron del Grifone Giovanni Lamioni, momentaneamente in Albania per monitorare lโ€™andamento di una sua azienda, non ha perso lโ€™occasione per dedicarsi al Grosseto anche in questo frangente, incontrando il Presidente della KF Vllaznia, squadra attualmente terza in classifica nella Super League albanese.



Il numero uno biancorosso si รจ a lungo intrattenuto con Alban Xhaferi in uno scambio di vedute interculturale sul mondo del calcio, creando cosรฌ le premesse per una futura partnership con il club piรน antico del campionato albanese, di modo da estendere il raggio di azione del Grosseto oltre il confine nazionale.