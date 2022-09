Calcio, parte il campionato di Serie D. Il Grosseto debutta a Poggibonsi

Riparte la stagione dei biancorossi dopo la retrocessione dalla Lega Pro. La squadra di Massimo Silva nel girone E, insieme a Follonica-Gavorrano e Livorno, grande avversario nel 2009 ad un passo dalla promozione in serie A. Ritorna Andrea Ciolli. Acquistati due centrali: Carannante e Cipolla.

Grosseto: Il Grosseto ci riprova, parte da Poggibonsi la rincorsa per il ritorno alla Lega Pro. Debutta domenica 4 settembre alle ore 15:00, sul difficile terreno del Poggibonsi, una delle candidate al successo finale.



Negli ambienti unionisti c'è buona dose di fiducia, soprattutto in mister Massimo Silva. Nel frattempo al Grosseto sono arrivati altri due difensori, Gabriele Carannante, centrale classe 1999 con trascorsi nelle giovanili della Peutulana, Alto Vicentino, Vibonese, Cerignola, Parma Under 19, Monopoli, Parma, Pianese, Legnano, Turris e Casertana.

Altro arrivo, quello del “centrale” Ciro Cipolletta, classe 1999, che ha militato nel Sansevero, Gravoma, Recanatese, Fidelis Andria, Foggia, Arezzo, Savoia, Sambenedettese e Ligorna.

Grande ritorno quello di Andrea Ciolli, classe 1989, torna in biancorosso, bandiera del Grosseto per 6 anni ha firmato per la società unionista.

L'US Grosseto rende noto che i biglietti per la partita di Poggibonsi potranno essere acquistati in prevendita tramite il circuito CiaoTikets al costo di 10 euro.

Riparte così la nuova avventura del Grosseto che nel suo girone troverà il Follonica-Gavorrano, e soprattutto il Livorno, che è stato grande avversario nel 2009, quando il grifone era ad un passo dalla promozione storica in serie A e proprio a Livorno lasciò le speranze di promozione, per una sconfitta sospetta che brucia ancora.