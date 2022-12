Calcio. Nel Us Grosseto entra come "Main Sponsor" il gruppo "Distretti Ecologici”

Grosseto: L 'U.S. Grosseto 1912 comunica di aver formalizzato un contratto triennale di collaborazione/ sponsorizzazione come "Main Sponsor" con il prestigioso gruppo "Distretti Ecologici”, azienda leader della transizione ecologica in Italia. La collaborazione prevede un contributo significativo da parte del gruppo di D.E. e un impegno diretto per la valorizzazione del settore giovanile e della scuola calcio.





Giovanni Lamioni: “Sono orgoglioso di aver legato il nome della nostra società ad un gruppo così importante con il quale collaboro anche professionalmente. Assicuro ai tifosi che questo accordo rappresenta e rappresenterà un valore aggiunto per il nostro amato “Grifone”. “Sono felice e orgoglioso di comunicare ufficialmente il ritorno di Distretti Ecologici come “Main Sponsor” dell’U.S. Grosseto 1912”, - spiega Andrea Passeri, direttore marketing dell'azienda, - che aggiunge: “Un nuovo inizio per questa prestigiosa collaborazione tra il nostro club e l’azienda leader della transizione ecologica in Italia. Il sodalizio tra Distretti Ecologici e il Grosseto Calcio porterà grandi benefici in termini di reputazione e progettazione.

L’unità di intenti e la condivisione dei valori sono le basi di una proficua e longeva “Partnership”, che pone le sue radici nel legame con il territorio, il rispetto e l’attenzione per l’ambiente e la ricerca tecnologica verso energie rinnovabili e innovazione. Il progetto dell’U.S. Grosseto 1912 diventa sempre più forte grazie al sostegno di realtà solide e con grande visione come la Distretti Ecologici S.p.A., attive per la città, per l’ambiente e per il calcio. Insieme, ne sono certo, faremo grandi cose” conclude Passeri.