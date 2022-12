Sport Calcio mercato per il Grosseto. Ecco chi viene e chi va 15 dicembre 2022

15 dicembre 2022 133

133

Redazione Grosseto: E' tempo di calcio mercato per l'U.S. Grosseto 1912 che comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dei seguenti calciatori: Alberto Gomes De Pina Aladje , classe 1993, attaccante, proveniente dal Montecchio Maggiore

, classe 1993, attaccante, proveniente dal Montecchio Maggiore Lorenzo Pasciuti , classe 1989, centrocampista, proveniente dalla Carrarese

, classe 1989, centrocampista, proveniente dalla Carrarese Tommaso Messini, classe 2004, difensore, proveniente dalla Fiorentina con la formula del prestito temporaneo, che si aggregherà ai compagni di squadra la prossima settimana, in attesa del perfezionamento del tesseramento all’apertura della finestra di mercato dei professionisti. La società biancorossa comunica anche di aver trasferito con la formula del prestito temporaneo il calciatore Manuel Tiberi, classe 2003, attaccante, al Civitavecchia e di aver provveduto allo svincolo dei seguenti calciatori: Francesco Bova, Fabrizio Bramati, Diogo Gil De Oliveira, Matteo Luzzetti, Simone Morelli, Fabio Padulano, Federico Panza. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Calcio mercato per il Grosseto. Ecco chi viene e chi va Calcio mercato per il Grosseto. Ecco chi viene e chi va 2022-12-15T18:30:00+01:00 164 it Nuovi acquisti e trasferimenti. E' tempo di calcio mercato per l'U.s. Grosseto PT1M /media/images/logo-Grosseto-calcio.jpg /media/images/thumbs/x600-logo-Grosseto-calcio.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 15 Dec 2022 18:30:00 GMT