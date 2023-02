Calcio laziale: In chiaro-scuro il fine settimana calcistico aquesiano

Acquapendente: Un pareggio e due sconfitte “dipingono un cielo grigio tendente al nero” per il comparto calcistico aquesiano. A fare in modo che la “barca non affondi” ci pensa in Terza Categoria la ASSD Torrese di Mister Franco Bacchi che impatta a domicilio 1-1 (in rete Gianluca Bisti) contro l’ASD Tuscia United.

Sabato 18 Febbraio alle ore 15.00 trasferta allo Stadio comunale di Faleria per affrontare una ASD 1976 che impattando per 0-0 sul terreno di gioco della ASD United Alta Tuscia resta seconda in Classifica. Nel Campionato di Seconda Categoria, in virtù della sconfitta casalinga per 1-0 contro l’ACD Onano sport calcio ASD Polisportiva Vigor Acquapendente di coach Massimo De Luca spodestata dal trono di regina della classifica (i punti da recuperare dalla vetta sono ora 3).

Sabato 18 Febbraio alle ore 15.00 trasferta all’ Stadio di Via Indipendenza di Gradoli contro una ASD che sconfitta per 3-2 sul terreno di gioco dell’ASD Castiglionese calcio deve momentaneamente rinviare il decollo nelle zone alte della graduatoria. Sconfitta indolore, infine, per la ASD Virtus Acquapendente del Tecnico Massimo Robustelli (1-0) sul terreno di gioco dell’ASD Virtus Monte Romano perché i punti di vantaggio sulla zona play-out rimangono sempre 4. Spetterà ora proprio a loro cercare di dare una mano ai “fratelli maggiori” tentando di fermare Sabato 18 Febbraio alle ore 15.00 sul manto amico l’ASD Grotte Santo Stefano calcio.