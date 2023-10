Calcio laziale:10 in pagella la Polisportiva Vigor Acquapendente

Acquapendente: Week-end Seconda Categoria da 10 in pagella (due vittorie in altrettante gare) per il calcio aquesiano. La Polisportiva Vigor Acquapendente del Tecnico Franco Bacchi viola il campo di Piansano (3-2 all’ASD United Alta Tuscia con doppietta di Lorenzo Pacifici e rete di Alessio Bedini).

Sabato 28 Ottobre alle ore 15.30 gara casalinga al Vitali contro l’AD Polisportiva Farnese che ha impattato a domicilio 0-0 con l’Onano Sport calcio. La Virtus di coach Alessandro Mannucci supera a domicilio l’A.C. Proceno per 2-1 (in rete Valerio Illiano e Francesco Del Segato) e Sabato 28 Ottobre alle ore 15.30 si recherà a Castiglione in Teverina per affrontare un undici locale che è uscito sconfitto per 1-0 dal terreno di gioco dell’ACD Sporting Bagnoregio.