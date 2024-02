Calcio: La Virtus non va oltre il pari

Acquapendente: Due punti persi Virtus nel percorso per lanciarsi verso le alte quote del Campionato regionale di Seconda Categoria. Solo un pareggio per 1-1 sul terreno di gioco della cenerentola A.C. Proceno che nel finale ottiene un pareggio sicuramente insperato alla vigilia.

Sorride nel pomeriggio per i ragazzi di Alessandro Manucci il giovane bomber Andrea Pieri che mette a segno il secondo sigillo stagionale.