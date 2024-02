Calcio, la Virtus Acquapendente esagera e ne fa cinque all’Alta Tuscia

Acquapendente: Brindisi di goleada Vigor in onore del nuovo Tecnico Daniele Contorni. A cinque giorni dalle improvvise ed impreviste dimissioni di coach Franco Bacchi, prova esaltante degli aquesiani con 10 in pagella per condizione fisica tanto per chi la riceve quanto per chi la dà (leggasi preparatore atletico Edoardo Mazzuoli). Due eurogoal per il “man of the match” Giovanni Bambini (fotografia). Stratosferica la semirovesciata goal di Maicol Zammarchi. Fiuto da opportunista per Mohamed Sidime. Solita spericolata continuità rete per Lorenzo Pacifici. Al resto ci pensano le magie di Brinchi Presilli (venti minuti di altissimo livello). Non continuità per una formazione ospite che si accende e si spegne ad intermittenza. Intelligente assist di Aekim per la rete di Schiavone. Ottime conclusioni di Botuil e Moretti. Ma onestamente venti minuti iniziali ed un secondo tempo con nessun tiro porta annunciano come c’è da migliorare e molto.



POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE – ASD UNITED ALTA TUSCIA 5-1

POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE: Alberelli, Arbaba, Bambini, Emidi, Lombardelli, Cannavacciolo (37° st Mencio), Contadini (16° st Parrino), Colonnelli, Pacifici (37° st Ronca), Zammarchi (32° st Sidime), Bedini (25° st Brinchi Presilli) A DISPOSIZIONE: Golini, Lupi ALLENATORE: Contorni

ASD UNITED /media/images/Andrea-Pieri.jpg: Gagliardi, Morosini, Moretti (12° st Foini), Ciancaleoni, Biagini, Massimi (31° st Egidi), Marinacci (19° st El Sharkawi), Santini (12° st Censini), Aekim, Botuil, Schiavone (31° st De Angelis) A DISPOSIZIONE: Antonuzzi, Grani, Manzoni, ALLENATORE: Salta

ARBITRO: Attilio Arbia di Roma 2

MARCATORI: 6° pt Zammarchi (PVA), 27° pt Schiavone (AUAT), 32° Pacifici (PVA), 5° st e 44° st Bambini (PVA), 34° st Sidime (PVA)

NOTE: Ammoniti 24° pt Marinacci (AUAT), 8° st Colonnelli (PVA), 14° st Morosini (AUAT), 24° st Bedini (PVA)