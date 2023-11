Sport Calcio. La Vigor Acquapendente in vetta al Girone A del Campionato Seconda Categoria 13 novembre 2023

Acquapendente: Alessio Bedini mantiene la Polisportiva Vigor Acquapendente in vetta al Girone A Campionato Seconda Categoria. Una sua rete permette all’undici di coach Franco Bacchi di espugnare il terreno di gioco dell’ACD Sporting Bagnoregio. Sabato 18 Novembre alle ore 15.00 appuntamento sul manto amico del “Dario Dante Vitali” per il derby contro la Virtus Acquapendente che dopo la sconfitta casalinga per 1-0 contro l’Onano sport calcio scivola al quarto posto in graduatoria.



