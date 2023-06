Calcio. La Torrese di coach Franco Bacchi vince Coppa Disciplina

Acquapendente: La SSD Torrese di coach Franco Bacchi ha ufficialmente l’onore di essere annoverata come l’unica squadra aquesiana in grado di vincere un Trofeo calcistico nella stagione 2022-2023. Per i ragazzi della Frazione di Torre Alfina arriva la ratificazione da parte della Delegazione Provinciale di Viterbo Federazione Nazionale Italiana Gioco Calcio dell’assegnazione del Premio Coppa Disciplina Campionato Terza Categoria.

Con 8,55 punti ottenuti mettono in riga Tessennano (10.50), Real Tolfa 2004 (10,80), Viterbo Football Club SC (12.50), AD Polisportiva Farnese (14.50), Vetriolo (16.45), Corchiano (16,75), F.C.Sassacci (18,35), Virtus Caprarola (18,65), Blera (19,05), United Alta Tuscia (21,05), Tuscia United (31,15), Faleria 1976 (62,10). Immensa gioia in questi giorni di primi caldi ai piedi del castello per i Fratelli Francesco e Paolo Lanzi che hanno individuato uno staff dirigenziale in grado non solo di insegnare calcio ma soprattutto rispetto ed educazione: Franco Bacchi (allenatore), Mattia Pifferi (Direttore Generale), Altim Carku (collaboratore tecnico), Marco Venanzi (preparatore portieri), Alessio Piovanello (preparatore atletico), Roberto Dominici (Dirigente), Edoardo Galli accompagnatore. Al resto hanno pensato in mezzo al campo Abdouraf Abdoul, Daniele Avitabile, Andrea Basili, Gianluca Bisti, Youssef Botuil, Valerio Brinchi, Andrea Canepina, Paol Wara Chungong, Matteo Evangelisti, Matteo Fortunati, Ruggero Galli, Andrea Lazzaro Ghinassi, Leonardo Guerrini, Mousa Konate, Alessio Lika, Riccardo Lombardelli, Mariano Lupi, Luca Magini, Marco Magrini, Alin Nechitoae, Abdouraf Daba Ouro, Jacopo Patisso, Marco Pifferi, Alessandro Riccini, Lorenzo Sani, Antonio Sciortino, Leonardo Silvestrini, Michele Socciarelli, Sy Samba, Said Taki, Manuel Zanoni.