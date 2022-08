Calcio, la Nuova Grosseto Barbanella ai nastri di partenza

Grosseto: Sta per ripartire la stagione agonistica e la Nuova Grosseto Barbanella è pronta a scendere in campo. La società di via Australia prenderà parte a ben cinque campionati a livello giovanile, andando a coprire tutte le fasce di età del vivaio.





Si parte dai 2009 che per la prima volta si confronteranno con un torneo di livello agonistico dopo l’uscita dalla scuola calcio. Il gruppo, assegnato a Matteo Giochi e al secondo Manuel Masini, prenderà parte al campionato dei Giovanissimi B. Alla guida dei 2008 che si confronteranno con il torneo provinciale della categoria Giovanissimi, sono stati confermati Luca Bigoni e Federico Giorgini che già nella passata stagione hanno lavorato bene su questo gruppo. A loro spetterà il compito di provare a conquistare un posto nei regionali della prossima stagione. A proposito di regionali, la Nuova Grosseto Barbanella è riuscita a ottenere la permanenza nella categoria Allievi con un buon campionato disputato nella passata stagione.

La guida tecnica è affidata a Vincenzo Vallefuoco, assistito da Franco Marcello. La formazione composta in gran parte da ragazzi nati nel 2006, è stata inserita nel raggruppamento B che prevede la partecipazione di altre tre squadre della provincia di Grosseto. Sarà un bel banco di prova in un campionato di livello, Ai 2007, invece, toccherà il compito di partecipare al campionato interprovinciale Allievi. Alla guida della squadra sono stati confermati Alessandro Cipriani e Federico Vichi. Infine la Juniores che prenderà parte

al torneo provinciale sotto la direzione di Giampaolo Tollapi e del suo collaboratore Alessandro Grotti. Piena fiducia della società anche nell’operato di Stefano Camarri, da anni responsabile del settore giovanile della società. «Partiamo da una base importante – spiega il presidente Domenico Lanzano – ma l’obiettivo è sempre quello di migliorarsi. Nella passata stagione abbiamo confermato la partecipazione degli Allievi nella categoria regionale, era un traguardo che avevamo prestabilito e siamo riusciti a raggiungerlo. Sarà il punto di partenza anche di questa stagione, in cui cercheremo di portare il maggior numero possibile di squadre nei campionati regionali». Le formazioni giovanili della Nuova Grosseto Barbanella inizieranno la preparazione a partire dal 5 settembre, mentre gli Allievi regionali sono già al lavoro in attesa dell’imminente avvio del campionato.