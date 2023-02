Calcio Juniores nazionali: Pareggio tra Us Grosseto e FolloGav

Grosseto: Partita a senso unico, con i giovani di mister Mariani proiettati spesso in fase offensiva, ma non abbastanza per realizzare la rete del vantaggio. Poi come succede spesso nel calcio, quando sbagli diverse occasioni finisci per subire il goal. Il Follonica Gavorrano, su azione di contropiede realizza la rete dell'1-0 con Cerrato. I padroni di casa ci credono e cercano di mantenere il risultato fino alla fine dei 90'. 7' dopo, arriva invece il pareggio dei biancorossi con Tenci. Il confronto si chiude in parità, ma il risultato sta un po' stretto al Grosseto, che non sfrutta a dovere diverse occasioni per realizzare la rete della vittoria.



U.s. Follonica Gavorrano – U.s. Grosseto 1912 1-1

Marcatori: 34' Pt. Cerrato (Fg.), 41' Pt. Tenci (Gr.)

U.s. Follonica Gavorrano: Turini, Cappellini, Chelli, Chelli, Ferri, Felici, Alasia (16' St. Tosi), D'Argenzio (27' St. Mogavero), Cerrato, Giovannucci, Perillo (39' St. Stefanini) A disposizione: Musetti, Olivato, Tosi, Vannini, Stefanini, Mogavero All. Ricca

U.s. Grosseto 1912: Nadalin, Fralassi (12' St. Borro), Turbanti (5' St. Paccagnini), Cipollini, Arzilli (12' St. Bojinov), Passalacqua, Tenci (33' St. Amaddii), Arrigucci, De Dominicis, Presicci (22' St. Camarri), Veglianti A disposizione: Laudicino, Cepollaro, Borro, Paccagnini, Amaddii, Bojinov, Camarri, Curini, Erbelin All.: Mariani

Arbitro: Del Seppia - Assistenti: Mbouna e Palla