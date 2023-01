Calcio Juniores, finisce in parità il confronto fra Grosseto e Arezzo

Grosseto: Finisce zero a zero il confronto fra l'U.s. Grosseto 1912 e Arezzo. La partita valida per il campionato Juniores è stata bella e combattuta da tutte e due le squadre. Le due compagini non si sono risparmiate cercando per tutta la gara il goal del successo finale. Il risultato è sostanzialmente giusto.

I due tecnici hanno cercato di trovare l'assetto migliore per conquistare l'intera posta in palio.

Queste le sostituzioni nel Grosseto, che nel secondo tempo al 15' cambia Borro per Fralassi. Sempre per i biancorossi doppio cambio al 20' Generali entra per Curini, e Turbanti per Cipollini. Al 25' Presicci lascia il posto ad Affabile. Al termine del confronto il risultato non cambia.



Us Grosseto-SS Arezzo 0 - 0

Us Grosseto: Laudicino, Borro, Paccagnini, Capoduri, Bojinov, Turbanti, Arzilli, Battistoni, De Dominicis, Presicci, Generali. A disposizione: Nadalin, Cipollini, Fracassi, Zarone, Affabile, Garofani, Bardi, Camarri, Curini. Allenatore: Mariani

SS Arezzo: Conti, Innocentini, Sanarelli, Artini; Di Gregorio, Barbagli, Canneva, Parisi, Pasquali, Bonavita, Pino. A disposizione: Landucci, Verdini, Mazzi, Parretti, Pernici, Menchetti, Batistinim Suzzi, SImone. Allenatore: Bernardini

Arbitro: Bo della sezione Aia di Livorno

Assistenti: Notari e Arnauld della sezione Aia di Siena