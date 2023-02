Calcio. Incoraggiante inizio febbraio del settore giovanile regionale Real Azzurra Et

Acquapendente: Incoraggiante inizio febbraio calcistico settore giovanile regionale ASD Real Azzurra Etruria perché ogni singola unità comparto resta positivamente equidistante dalle rispettive zone retrocessioni. A fare il salto in avanti più lungo è sicuramente l’Under 17 di coach Andrea Colonnelli (non più 2 ma 5 i punti di vantaggio sulla terz’ultima).

Nel vittorioso 6-2 casalingo contro l’ASD FC Massimina poker per Luca Billi e rete singole di Pietro Franci e Gabriele Cantucci. Domenica 10 Febbraio alle ore 10.30 secondo appuntamento casalingo consecutivo contro una COOP Vis Aurelia srl che seppur sconfitta inaspettatamente per 4-1 sul terreno di gioco dell’ASD Real Testaccio rimane sempre terza forza del Girone. Grazie al pareggio casalingo per 0-0 contro l’ASD PC Aurelio l’Under 14 di Luca Fortuni allarga da 2 a 4 il proprio personale vantaggio dalla zona pericolo. Sabato 11 Febbraio alle ore 15.00 prevista trasferta al Dino Nelli di Gallese per affrontare una ASD Flaminia Civitacastellana che seppur sconfitta a domicilio per 1-0 dall’AS Fiumicino 1926 naviga tranquillamente a metà classifica.

Sconfitta infine che non implica ripercussioni negative in classifica per l’Under 15 di coach Gianfranco Lallo Montagnoli (al triplice fischio finale del 2-0 subito sul terreno di gioco dell’USD MCO calcio rimangono sempre 2 i punti di vantaggio sulla terz’ultima). Domenica 12 Febbraio alle ore 11.00 prevista trasferta allo Stadio Don Armando Marini di Villanova per affrontare una ASD Pol. Faul Cimini srl che dopo lo squillante 4-0 casalingo alla ASD P.C. Aurelio ha ancora più di una carta da giocare per la vittoria Campionato