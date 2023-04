Sport Calcio: In Terza categoria vincono Marsiliana, Maglianese e Castiglionese 2 aprile 2023

2 aprile 2023 99

99 Stampa



Redazione Grosseto: In Terza categoria vincono Marsiliana, Maglianese e Castiglionese. Tutto al vertice rimane uguale. Questi i risultati e la classifica aggiornata. Risultati: Braccagni-Castiglionese 0-1, Alta Maremma-Sticciano 0-1, Civitella-Semproniano 0-0, Maglianese-Paganico 1-0, Batignano-Marsiliana 1-2, Atletico Grosseto-Capalbio 1-1, Pitigliano-Scansano 0-0. Riposava: Orbetello Scalo. Classifica: Marsiliana, Maglianese 57, Castiglionese 55, Pitigliano 39, Alta Maremma 38, Scansano 37, Orbetello Scalo 35, Paganico, Braccagni Sticciano 31, Capalbio 30, Batignano 24, Civitella, Atletico Grosseto 20, Semproniano 2.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Calcio: In Terza categoria vincono Marsiliana, Maglianese e Castiglionese Calcio: In Terza categoria vincono Marsiliana, Maglianese e Castiglionese 2023-04-02T19:45:00+02:00 77 it In Terza categoria vincono Marsiliana, Maglianese e Castiglionese. Tutto al vertice rimane uguale PT1M /media/images/calcio-2023-1.jpg /media/images/calcio-2023-1.jpg Maremma News Grosseto, Sun, 02 Apr 2023 19:45:00 GMT