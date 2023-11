Calcio. In attesa del mach contro il Ghiviborgo in settimana parte l'iniziativa: Un anno assieme

Grosseto: Un anno assieme. Quattro giorni di serate dedicate a tutto il pianeta biancorosso. Il 25 novembre 2023 ricorre il primo anno della famiglia Lamioni al timone dell’U.S. Grosseto. Intanto domani pomeriggio l'Us Grosseto affronterà allo "Zecchini" il Ghiviborgo. Questi i convocati da mister Bonuccelli.









La società ha deciso di aprire le porte del Centro Sportivo di Roselle per festeggiare la significativa ricorrenza con i propri tesserati e con la tifoseria. Quattro eventi, ideati per età e per categoria, per accendere ancora di più gli entusiasmi dell’ambiente e per fare ulteriormente squadra. Celebriamo insieme il primo di tanti anni della proprietà Lamioni.

Ecco il programma dei festeggiamenti:

• 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢̀ 𝟐𝟑 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞: Apericena Scuola Calcio (2011-2019), a partire dalle ore 18.30. Evento a buffet. In regalo il nuovo Almanacco del Settore Giovanile.

• 𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟐𝟒 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞: Apericena Agonismo (2005-2010), a partire dalle ore 19.00. Evento a buffet, accompagnato dalla musica di DJ Cato. In regalo il nuovo Almanacco del Settore Giovanile.

• 𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐𝟓 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞: Cena servita a partire dalle ore 20.00. Evento aperto alla comunità fino ad esaurimento posti. Saranno presenti ex calciatori del Grifone.

Alle ore 22.00 taglio della torta del patron Giovanni Lamioni. Musica ed intrattenimento del Conte Max ad ingresso libero.

Il patron aspetta tutti i cuori biancorossi per il simbolico taglio della torta, anche i non partecipanti alla cena.

• 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐𝟔 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞: Sfilata del settore giovanile e delle affiliate presso lo Stadio Carlo Zecchini prima del fischio di inizio di Grosseto-Pianese.

Per informazioni e per confermare la propria presenza all’apericena di giovedì 23 novembre e di venerdì 24 novembre, rivolgersi ai responsabili della scuola calcio e dell’agonismo, oppure agli allenatori di riferimento. Prenotazioni per la cena di sabato 25 novembre al numero: 376-1889651 - Serate a menù fisso e a prezzo fisso.