Calcio, il Grosseto porta a casa l' "effetto Lamioni" non solo nel risultato

Gara molto vibrante con il grifone che ha cercato il successo sin dalle prime battute, presentando una formazione rinnovata con gli ultimi acquisti.



Piancastagnaio: Il Grosseto esce imbattuto dalla trasferta di Piancastagnaio, pareggiando contro la capolista Pianese, incamerando un punto prezioso in classifica confermandosi al decimo posto, una zona decisamente più tranquilla.

Una nuova bella risposta alla nuova dirigenza che continua ad ingaggiare nuovi giocatori, due dei quali sono scesi in campo proprio ieri e riuscendo alla fine a conquistare un punto quanto mai pesante per mettersi nella zona tranquilli.

Effetto Lamiani, non solo nel risultato ma anche nel pubblico di appassionati che sono corsi in massa a Piancastagnaio per seguire la squadra.

Un bel Grosseto quello visto all'opera contro la Pianese in terra senese. Un pareggio, 1-1, al termine di una gara decisamente positiva e molto maschia con le due squadre che si sono espresse a grandi livelli. Pianese, prima in classifica, e Grosseto si sono affrontare a viso aperto sin dalle prime battute, partita molto combattuta dove non sono mancate le ammonizioni, ed alla fine anche un cartellino rosso per mister Bonuccelli allenatore della Pianese.

Al riposo a reti bianche, il Grosseto in contropiede al 4' è andato in vantaggio con Cesaroni che ha eluso l'uscita del portiere. La Pianese ha reagito e al 28' ha raggiunto il pareggio grazie ad un bel tiro di Marini sul quale nulla ha potuto Cirillo. Nel finale di gara mister Liguori ha mandato in campo Rotondo al posto di Cesaroni, ma il risultato non è cambiato, ed è finita con un giusto pareggio per i grifoni, facendo la felicità della nuova dirigenza con in tasta Giovanni Lamioni.