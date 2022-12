Calcio, il Grosseto acquista Ferrante e Cirillo

Domenica in campo sul terreno della Pianese i due nuovi arrivi in casa biancorossa, un difensore e un portiere



Grosseto: Calcio mercato in casa biancorossa, con due importanti arrivi: il portiere Elia Cirillo, classe 2003, proveniente dal Vado con la formula del prestito con diritto di riscatto; e il difensore David Ferrante, classe 2001, proveniente dal Cynthialbalonga.



La nuova dirigenza, con in testa l'amministratore delegato Giovanni Lamioni, si è mossa molto bene e con decisione.

Dopo il ritorno in biancorosso di Cretella, ecco un nuovo doppio colpo dell'Us Grosseto.

La presentazione dei due acquisti è stata effettuata nel corso di una conferenza stampa che si è svolta all'Hotel Gran Duca di Grosseto.

La dirigenza del grifone non si ferma a questi due acquisti. I massimi esponenti stanno lavorando per rinforzare ulteriormente la squadra per raggiungere una salvezza sicura e gettare le basi per la prossima stagione.

Intanto domenica il Grosseto è di scena a Piancastagnaio ospite della Pianese, per confermarsi dopo il successo anche se di misura conquistato domenica scorsa allo Zecchini.

Trasferta quanto mai impegnativa con molti tifosi che saranno al seguito della squadra biancorossa.

La società biancorossa comunica ai propri sostenitori che la biglietteria dello stadio di Piancastagnaio sarà aperta domenica mattina a partire dalle ore 11:00.