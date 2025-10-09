Calcio. Il Comitato Regionale Toscana PGS apre le porte allo sport per tutti i ragazzi

Grosseto: Il Comitato Regionale Toscana PGS annuncia con grande soddisfazione l’avvio di un mini campionato di calcio rivolto ai ragazzi che non frequentano le scuole calcio.

Si tratta di una decisione importante, nata dal desiderio di offrire a tutti i giovani l’opportunità di vivere lo sport come momento di crescita, amicizia e divertimento, indipendentemente dalle condizioni economiche, sociali o familiari.

L’iniziativa vuole garantire:

Inclusione, dando spazio a chi non ha mai avuto la possibilità di partecipare a una squadra strutturata.

Socializzazione, creando occasioni di incontro e condivisione in un ambiente sano e positivo.

Promozione dei valori educativi dello sport, come rispetto, lealtà e collaborazione.

Il mini campionato rappresenta un segnale concreto di attenzione verso quei ragazzi che rischiano di restare ai margini dell’attività sportiva organizzata. Con questo progetto, il Comitato Regionale Toscana PGS ribadisce il proprio impegno a rendere lo sport accessibile a tutti, perché il gioco e la passione non abbiano confini.

Per informazioni e adesioni sarà presto disponibile un programma dettagliato con date, categorie e modalità di partecipazione. Contatti: cell 3890270052 - E-mail pgstoscana@pgsitalia.org



