Calcio. Grosseto, tra i pali arriva il giovane portiere Davide Romagnoli

Grosseto: Nuovo rinforzo per l’Us Grosseto in vista della stagione ormai alle porte. A difendere i pali del “Grifone” arriva Davide Romagnoli, portiere classe 2007, prelevato in prestito fino a giugno 2026.

Romagnoli è cresciuto calcisticamente tra Junior Jesina e Perugia, dove ha collezionato 9 presenze nel campionato Primavera 2 e partecipato con la maglia biancorossa alla prestigiosa Viareggio Cup (2 presenze). Dopo l’esperienza all’Aquila, per lui si apre adesso una nuova avventura in Maremma con l’obiettivo di confermare le qualità già mostrate in questi anni nel settore giovanile e tra i professionisti.

Con il suo arrivo, la società biancorossa mette a disposizione di mister Paolo Indiani un giovane portiere di prospettiva, deciso a dimostrare tutto il proprio valore e pronto a difendere i colori del Grosseto.