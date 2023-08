Calcio Grosseto, perfezionato il tesseramento di Kevin Manuel Guadalupo

Grosseto: U.S. Grosseto 1912 annuncia di aver perfezionato il tesseramento del calciatore Kevin Manuel Guadalupo, attaccante classe 2004 nell’ultima stagione in forza alla Pianese in Serie D.

Trequartista longilineo, ma dal buon passo, Guadalupo vanta importanti trascorsi nei settori giovanili del Palermo e dell’Empoli. In azzurro ha brillato in particolar modo nel campionato Under 18. Conta inoltre una partecipazione al Torneo di Viareggio.

La Società rivolge i più sentiti auguri di buon lavoro a Kevin Manuel Guadalupo, ulteriore freccia a disposizione nel parco degli under di mister Bonuccelli.