Calcio. Grosseto, il ritiro di Abbadia prosegue senza intoppi

Guerrini a riposo precauzionale, Vetrini rassicura: “Tutto nella norma, gruppo compatto e motivato”

Abbadia San Salvatore: Continua a pieno ritmo il ritiro estivo dell’US Grosseto 1912, che nello splendido scenario del Monte Amiata sta preparando la nuova stagione sportiva. Agli ordini di mister Paolo Indiani, la squadra sta affrontando con grande intensità le sedute di lavoro, alternando preparazione atletica e tattica in vista del campionato. Tutti i giocatori sono regolarmente a disposizione, fatta eccezione per Guerrini, rimasto a riposo precauzionale nella giornata odierna a causa di un lieve risentimento al ginocchio operato. Una scelta dettata da prudenza, per gestire al meglio i carichi di lavoro in questa fase delicata della preparazione.

A rassicurare sull’entità dell’infortunio è stato il direttore generale Filippo Vetrini: «Tutto nella norma – ha dichiarato –. Qualche piccolo acciacco è fisiologico, ma non c’è nulla di preoccupante. Il lavoro procede bene, il gruppo è compatto e motivato, con grande voglia di farsi trovare pronto per l’inizio del campionato.»

Il ritiro di Abbadia San Salvatore proseguirà nei prossimi giorni con doppie sedute e test specifici, sempre nell’ottica di costruire una squadra solida e coesa, pronta ad affrontare le sfide della stagione 2025/2026.