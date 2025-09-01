Calcio. Grosseto, arriva il giovane portiere Alessio Marcu in prestito dalla Juventus

Grosseto: Nuovo innesto tra i pali per l’Us Grosseto. La società biancorossa ha ufficializzato l’arrivo di Alessio Marcu, portiere classe 2007, che vestirà la maglia del Grifone con la formula del prestito dalla Juventus.

Il giovane estremo difensore, che a luglio ha firmato il suo primo contratto con il club bianconero dopo aver completato tutto il percorso nel settore giovanile della Vecchia Signora, rappresenta un investimento importante per il futuro e una risorsa preziosa per la nuova stagione in Serie D.

Il Grosseto ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare ai direttori Chiellini e Scaglia per la collaborazione e il buon esito della trattativa, a conferma dell’ottimo rapporto instaurato con la società torinese.

Con l’arrivo di Marcu si arricchisce ulteriormente la rosa a disposizione di mister Paolo Indiani, che potrà contare su un giovane portiere di talento, desideroso di crescere e mettersi in mostra con la maglia biancorossa.