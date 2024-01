Sport Calcio giovanile: Under 14 di Fortuni-Burla in zona tranquilla 5 gennaio 2024

5 gennaio 2024 119

119 Stampa

Redazione

Acquapendente: Con sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione la Categoria regionale Under 14 allenata da Luca Fortuni e Federico Burla naviga tranquillamente verso l’isola “salvezza anticipata”. 2 vittorie in 11 gare disputate (18.2%), 4 pareggi (36.4%) e 5 sconfitte (45.4%) 18 reti realizzate e 27 subite. Ma sopratutto un lavoro tattico e tecnico in profondità che valorizza tanto il gruppo quanto un promettente sestetto di talenti in erba guidato da Ettore Palumbo (9 reti). Per la gioia di babbo Guido e di tutta l’Onano calcistica si accoda Gabriele Guidi (4 reti). A 2 reti Matteo Ricci. Ed infine, a quota 1 Gabriele Carletti, Flavio Cerquetelli, Mattia Poppi.



Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Calcio giovanile: Under 14 di Fortuni-Burla in zona tranquilla Calcio giovanile: Under 14 di Fortuni-Burla in zona tranquilla 2024-01-05T17:30:00+01:00 119 it Calcio giovanile: Under 14 di Fortuni-Burla in zona tranquilla PT1M /media/images/Under-14-2024-sugaroni.jpg /media/images/Under-14-2024-sugaroni.jpg Maremma News Alto Lazio, Fri, 05 Jan 2024 17:30:00 GMT