Calcio giovanile: una vittoria e una sconfitta nelle ultime partite

Grotte di Castro: Una vittoria ed una sconfitta per il settore giovanile calcistico regionale ASD Real Azzurra Etruria. Con la vittoria per 7-4 sul GSD Pianoscatano 1949 (poker Giacomo Cencini e reti singole di Luca Billi, Francesco Tomasselli, Federico Ronca) la Categoria Under 17 di Mister Andrea Colonnelli abbandona la zona retrocessione mettendosi sopra di +1. Domenica 11 Dicembre alle ore 09.00 trasferta allo Stadio “Urbetevere A” per affrontare una SSDARL Alba Roma 1907 ultima in classifica.

Sconfitta pesante nel risultato (6-1 con rete di Riccardo Doroftei) ma non per la classifica quella rimediata dall’Under 15 di Gianfranco Lallo Montagnoli sul terreno dell’ASD Cesano: erano e rimangono 3 i punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Domenica 11 Dicembre alle ore 10.30 gara casalinga contro un ASD Flaminia Civitacastellana che dopo la vittoria per 2-1 sul terreno di gioco dell’ASD P.C. Aurelio lievita verso l’alta classifica.

Turno di riposo non penalizzante per l’Under 14 di coach Luca Fortuni: erano e rimangono 3 i punti da recuperare sulla zona salvezza. E Sabato 10 Dicembre alle ore 17.00 pesante scontro diretto sul terreno di gioco di un GSD Pianoscarano 1949 uscito sconfitto per 3-0 dalla trasferta capitolina ASD.P.C.