Calcio giovanile: U15 del Real azzurra Etruria sugli scudi

Acquapendente: Piccolo ma significativo incremento vantaggio totale settore giovanile Real Azzurra Etruria nei confronti della zona retrocessione. In copertina la Categoria Under 15 di Gianfranco “Lallo” Montagnoli che grazie al 2-1 ottenuto sul terreno di gioco della SSD calcio Tuscia srl (doppietta di Filippo Paolini) si trasporta da +2 a +5 dalla zona pericolo.

Domenica 26 Marzo alle ore 10.30 gara casalinga al Boario contro un ASD Cesano che seppur pareggiando a domicilio 2-2 con l’ASD P.C. Aurelio rimane saldamente terzo in classifica. Grazie al pareggio per 1-1 sul terreno di gioco della ASD Real Testaccio (in rete Federico Ronca), l’Under 17 di coach Andrea Colonnelli passa da +7 a +8 dalla zone calda. Domenica 16 Marzo alle ore 11.00 trasferta allo Stadio “Oliviero Bruni” di Pianoscarano per affrontare un GSD 1949 che seppur imponendosi per 3-0 sul terreno del gioco dell’ASD FC Massimina non smobilita dalla zona retrocessione. Sconfitta casalinga indolore per la Categoria Under 14 di coach Luca Fortuni (2-0 contro il P.D. Montespaccato srl) perché rimangono invariati i 14 punti di vantaggio sulla zona retrocessione Nel prossimo week-end per i piccoli turno di riposo