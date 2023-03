Calcio giovanile: Sontuoso week-end a livello di classifica per il settore regionale

Acquapendente: Sontuoso week-end a livello di classifica per il settore regionale ASD Real Azzurra Etruria alla voce congelo-incremento vantaggi zona retrocessione. Colpaccio esterno a mò 2-0 per l’Under 17 di coach Andrea Colonnelli (in rete Cristian Billi e Jacopo Filosomi) sul rettangolo di gioco del GSD Pianoscarano 1949: (i punti di vantaggio sulla zona pericolo non sono + 8 ma 9).

E Domenica 2 Aprile alle ore 10.30 arriverà al Boario una SSDARL Alba Roma 1907 che dopo la sonora sconfitta casalinga per 5-0 con la SSDARL Real Testaccio rimane fanalino di coda della graduatoria. Perde la gara casalinga per 2-0 contro l’ASD Cesano ma congela sempre 5 punti di vantaggio sulla zona pericolo l’Under 15 di Gianfranco Lallo Montagnoli. Domenica 2 Aprile alle ore 09.00 trasferta allo Stadio “Dino Nelli” di Gallese per affrontare una ASD Flaminia Civitacastellana che perdendo per 1-0 sul terreno di gioco dell’ASD P.C. Aurelio scivola nell’anonimato metà classifica.

17 numero “porta fortuna” i punti di vantaggio della Under 14 di coach Luca Fortuni sulla zona pericolo. Nel turno di riposo non si perde nessun tipo di abbrivio e Sabato 1 Aprile alle ore 15.00 al Boario di Acquapendente arriverà un GSD Pianoscarano 1949 che dopo la sconfitta casalinga per 2-0 contro l’ASD P.C. Aurelio resta ultimo in classifica.