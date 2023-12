Calcio giovanile: Il Real Azzurra centra un risultato importante. Tutte le gare

Acquapendente: Festività Immacolata Concezione ricca di stupenda consapevolezza per il settore regionale ASD Real Azzurra calcio che lo step salvezza anticipata globale è in netta progressione oltre le più rosee previsioni della vigilia. Impattando per 0-0 sul terreno di gioco dell’ASD Tarquinia calcio l’Under 17 di coach Andrea Colonnelli trasporta da +5 a +6 il vantaggio sulla zona calda.

Domenica 17 Dicembre alle ore 10.30 gara calinga contro la capolista COOP Vis Aurelia srl che ha superato a domicilio per 2-1 l’ASD Totti S.S. Regolando per 3-0 a domicilio il GSD Pianoscarano 1949 (in rete Giuliano Mareschi, Ettore Palumbo, Daniel Ronca) la Categoria Under 15 di Mister Luca Fortuni si porta da +4 a +5 sulla zona retrocessione.

Domenica 17 Dicembre alle ore 09.00 trasferta allo Stadio Comunale di Via Stefano Vaj per affrontare un G.S. Montespaccato srl che seppur superando per 5-0 il fanalino di coda Aurelia Antica Aurelio non spoggetta il terz’ultimo posto. La Categoria Under 14 allenata dallo stesso tecnico superando a domicilio per 5-0 l’ASD Pol. Fulgor Tuscania (tripletta di Ettore Palumbo e reti singole di Flavio Cerquitelli e Matteo Ricci) trasforma da 6 a 9 il vantaggio dalla zona salvezza e Sabato 16 Dicembre alle ore 16.30 si recherà all’”Angelo Sale” di Ladispoli per affrontare una SSD Accademy srl che grande alla goleada extralusso a mò di 7-0 sul terreno di gioco dell’ASD Leocon vola al quarto posto in classifica.

Lecito sognare in grande infine per la Categoria provinciale Under 16 (si allega fotografia) che grazie alla doppietta di Alessandro Bellavita espugna per 2-1 il terreno di gioco dell’ASD Romaria avvicinandosi a grandi passi verso la vetta (non più 5 ma 3 i punti di distacco). Per i ragazzi del binomio tecnico Gianfranco “Lallo” Montagnoli-Fabrizio Dottarelli, Sabato 16 Dicembre alle ore 15.00 gara casalinga contro un ASD Cura calcio che rifilando a domicilio un 6-1 tennistico all’ASD CSL Soccer si porta a metà classifica.