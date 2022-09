Calcio giovanile: il Civitavecchia vince il Torneo Castiglione della Pescaia Allievi

Secondo posto per il Roselle al torneo organizzato dalla Pro soccer lab al centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia



Castiglione della Pescaia: Il Civitavecchia si aggiudica il primo Torneo Castiglione della Pescaia, categoria Allievi. Una giornata di calcio e divertimento sul campo Marco Nucci del centro sportivo Casamorino, sede della Pro soccer lab, che ha visto la partecipazione dell’Acd Roselle, l’Asd Salivoli, la Dlf Civitavecchia e l’Asd Nuova Grosseto Barbanella.





Il torneo è cominciato alle 9.30, diviso in gare da due tempi da 20 minuti l’uno, dove i ragazzi della categoria Allievi under 16 si sono sfidati fino al tardo pomeriggio. A vincere, come detto, è stata il Civitavecchia, mentre il Roselle è arrivata al secondo posto; terzo posto per la Nuova Grosseto Barbanella che ha chiuso davanti al Salivoli. Al termine del torneo i ragazzi hanno ricevuto le coppe chiudendo insieme una bella giornata di sport.





Il primo Torneo Castiglione della Pescaia, riservato ai settori giovanili, non è finito qua: dopo le giornate dedicate ai Giovanissimi e agli Allievi, il prossimo appuntamento sarà per sabato 1 ottobre con la categoria Pulcini under 11, mentre sabato 8 ottobre toccherà agli Esordienti under 13.

Per informazioni o per seguire il torneo è possibile visitare il sito www.prosoccerlab.it oppure i profili social della società.