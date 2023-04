Calcio giovanile: ecco i tornei Pro soccer Cup 2023

Anche Perugia, Arezzo e Grosseto tra le 20 squadre che dal 25 aprile al 14 maggio si affronteranno in sette tornei di calcio giovanile. E tra le novità il premio alla migliore tifoseria

Castiglione della Pescaia: Prenderà il via il 25 aprile la Pro soccer Cup 2023, una serie di tornei organizzati dalla società castiglionese che vedranno scendere in campo tutte le categorie degli atleti dal 25 aprile fino al 14 maggio. Si parte proprio martedì 25 aprile, quando a scendere in campo sul prato del centro sportivo Casamorino saranno i Piccoli amici, in un torneo che vedrà coinvolte, oltre alla Pro soccer lab, anche il Manciano, la Giovanile Amiata, il Massa Valpiana, l’Academy Maremma, il Venturina, i Giovani calciatori, l’Orbetello e il Santa Firmina. Sabato 29 aprile, invece, giocheranno i Primi calci 2015, che dovranno confrontarsi con i pari età dell’Us Grosseto, del San Vincenzo, dell’Invictasauro, del Venturina, del Santa Firmina e dell’Olmoponte.

“Ci prepariamo all’estate con tanti tornei da affrontare – spiega Benedetta Mazzini, presidente della Pro soccer lab – per tutte le categorie, in modo da poter finalizzare il percorso di crescita che stanno portando avanti quotidianamente i nostri ragazzi con gli allenamenti. E nei mesi di giugno e luglio lasceremo poi spazio alle quattro settimane di Summer camp, nel quale integreremo l’attività calcistica con l’attività sulla spiaggia e anche una sorpresa per chi vorrà passare una notte a settimana al centro sportivo con noi”.





Domenica 30 aprile spazio agli Esordienti 2011 per il primo Memorial Leonardo Mazzei, in cui scenderanno in campo oltre ai neroverdi anche il Cs Lebowsky, lo Sporting Cecina, l’Arezzo academy, l’Ac Roselle e il Santa Firmina. Lunedì primo maggio impegnati, invece, i Primi calci 2014 della Pro soccer contro l’Ac Perugia, l’Us Grosseto, lo Sporting Cecina, il Castiglion Fiorentino e il Santa Firmina. Sabato 6 maggio in campo Ssd Arezzo, Arezzo Academy, Ac Perugia, Us Grosseto, Ac Roselle, Academy Maremma e Santa Firmina, per la categoria Pulcini 2012, mentre i Pulcini 2013 giocheranno il giorno dopo contro Ssd Arezzo, Invictasauro, San Miniato, Arezzo Academy, Atletico Piombino, Psl Arezzo e Academy Maremma. Si chiuderà domenica 14 maggio con gli Esordienti 2010, che affronteranno i pari età del San Vincenzo, della Nuova Grosseto, del Palazzaccio e dell’Academy Maremma.

In occasione dei tornei della Pro soccer Cup 2023, la società lancia un’iniziativa originale: il premio alla migliore tifoseria. “Nel calcio giovanile troppo spesso si sentono commenti fuori luogo o si vedono persone che si lasciano andare a frasi che andrebbero assolutamente evitate. Proprio per questo – continua Mazzini – abbiamo pensato di invitare tutti i supporter, dai genitori agli accompagnatori, a mettere in campo la fantasia sostenendo la propria squadra in maniera simpatica e colorata, con cori, bandiere e canti. La tifoseria più originale riceverà un premio”.