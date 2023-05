Calcio giovanile: ecco i prossimi tornei Pro soccer Cup 2023

Il 14 maggio e il 4 giugno in campo Esordienti e Giovanissimi. Continua l’iniziativa per la premiazione della migliore tifoseria



Castiglione della Pescaia: Continuano i tornei della Pro soccer Cup, la prima edizione del trofeo organizzato dalla Pro soccer lab al centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia, e diviso in categorie. Il prossimo appuntamento è per domenica 14 maggio, quando a scendere in campo saranno gli Esordienti 2010. L’appuntamento per i Giovanissimi, invece, è fissato per domenica 4 giugno, quando le porte del Casamorino si spalancheranno di nuovo a tutti gli atleti in gara.

Grande apprezzamento anche per l’iniziativa lanciata dalla società neroverde in occasione degli incontri della Pro soccer Cup: il premio alla migliore tifoseria. Nel calcio giovanile troppo spesso si sentono commenti fuori luogo o si vedono persone che si lasciano andare a frasi che andrebbero assolutamente evitate e per questo la società ha pensato di invitare tutti i supporter, dai genitori agli accompagnatori, a mettere in campo la fantasia sostenendo la propria squadra in maniera simpatica e colorata, con cori, bandiere e canti.

Il 12 giugno, infine, comincerà anche il Summer camp targato Pro soccer lab: quattro settimane a scelta (12-17 giugno; 19-24 giugno; 26 giugno-1 luglio; 3-8 luglio) in cui i ragazzi potranno migliorare, divertendosi, la tecnica calcistica allenandosi sia al centro sportivo sia sulla spiaggia con speciali esercizi per aumentare il controllo del pallone. Info su www.prosoccerlab.it.