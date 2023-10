Calcio giovanile dell’Alto Lazio sugli scudi

Alto Lazio: Settore giovanile regionale ASD Real Azzurra Etruria equilibratamente equidistante dalla palude retrocessione. Questo il “leit motiv” di un week-end calcistico che con tre sconfitte consegna agli altoviterbesi la consapevolezza di dover lavorare con umiltà, serietà ma serenamente per centrare il prima possibile l’obiettivo salvezza.



Sconfitta casalinga per una Etruria che rimane comunque tranquillamente fuori dalla zona retrocessione. Guidati da un Giusti dalla visione di gioco ampiamente di Categoria Elite, gli ospiti concretizzano con lo stesso numero 9 e Martignetti due calci di rigore. Nella ripresa sulle conclusioni di Tretta, Centra, Gentile, Di Curzio, Cossiga reattivissimi interventi di Dubaldo. Per i locali crescita esponenziale nel secondo tempo di Savastano che comunque non è assistito dalla fortuna (al 25° la sua punizione si stampa sulla traversa). Paolini vispo e pronto a punire gli onestamente pochi errori della fase di interdizione ospite (suo il momentaneo pareggio). Cantucci esemplare nel cercare la strada goal dalla distanza mentre Bataloni si fa vedere in zona gol con un intelligente e ben indirizzato colpo di testa.

Nel Campionato Under 17 al termine della gara persa a domicilio per 2-1 contro l’AS Fiumicino 1926 (si allegano tabellino e cronaca), il team di coach Andrea Colonnelli mantiene inalterati tre punti di vantaggio sulla zona pericolo e Domenica 29 Ottobre si recherà alle ore 14.30 all’”Enrico Galli A” di Cerveteri per affrontare una AD che dopo la sconfitta per 3-1 sul terreno di gioco della ASD Totti S.S. resta ancora a quota 0. Discorso in fotocopia per l’Under 15 sconfitta per 3-1 sul campo della ASD Leocon (in rete Giuliano Mareschi). Per i ragazzi di coach Luca Fortuni tanto stesso tesoretto vantaggio quanto prospettiva futura. Perché Domenica 29 Ottobre alle ore 10.30 arriverà sul manto sintetico amico del Boario una ASD Aurelio Antica Aurelio che dopo la sconfitta per 4-1 sul terreno della AS Fiumicino S.C. 1926 resta a quota 0. Gestione leggermente più complicata (da salvaguardare solo +1) per i piccoli Under 14 con in panchina lo stesso Tecnico che dopo la sconfitta per 2-1 sul terreno di gioco dell’ASD Dopolavoro Football Club (in rete Ettore Palumbo) saranno chiamati Sabato 28 Ottobre alle ore 15.00 ad affrontare a domicilio l’ASD Pol. Faul Cimini srl che dopo il secco 4-0 casalingo all’ASD Leocon si trovano in vetta alla classifica. Diverte e si diverte infine l’Under 16 provinciale del Tecnico Gianfranco Montagnoli che a domicilio supera largamente per 4-1 l’ASD Tolfa calcio (doppietta di Alessandro Cappelloni e reti singole di Dragos Nechitoae e Alessandro Trincone). Per un undici da zero pressioni classifica ma alla ricerca di miglioramenti tattico-tecnici Domenica 28 Ottobre alle ore 17.00 trasferta al “Liviano Bonelli” di Tarquinia per affrontare la capolista ANR Tarquinia calcio.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 (GIRONE A): ASD REAL AZZURRA ETRURIA – AS FIUMICINO 1926 1-2 (PRIMO TEMPO 1 -2)

ASD REAL AZZURRA ETRURIA: Dubaldo, Arias (12° st Natali), Procenesi, Cencini, Sartucci, Bataloni, Iosif, Paolini (45° st Bergagna), Cantucci (41° st Doroftei), Franci, Savastano A DISPOSIZIONE: Natali ALLENATORE: Colonnelli

A.S. FIUMICINO 1926: Galletti, Ullo, Volpe (13° st Di Curzio), Gentile, Aramini, D’Andrea, De Crescenzo (28° st Pirovano), Tretta, Giusti (27° st Cossiga), Centra (40° st Cocozza), Martignetti (10° st Mascalo) A DISPOSIZIONE: Abbondante, Carriero ALLENATORE: Desideri

MARCATORI: 13° pt Giusti (AF), 30° pt Paolini (ARAE), 37° pt Martignetti (AF)

AMMONITI: 6° pt Procenesi (ARAE), 43° pt Tretta (AF), 12° st Gentile (AF)