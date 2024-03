Sport Calcio giovanile, al via due stage dei giovani calciatori per preparazione Torneo Province Figc 21 marzo 2024

Grosseto: Si sono svolti martedì ed oggi i due stage dei giovani calciatori per prendere parte al Torneo delle Province riservato alle categorie Giovanissimi 2010 ed Allievi 2008, organizzato dal Comitato Regionale della Figc. Martedì scorso a Paganico e riguardavano gli “Allievi 2008”, si è tenuto il secondo stage e oggi pomeriggio sull’impianto sportivo “Passalacqua” di via Australia a Grosseto quello riservato alla categoria “Giovanissimi 2010”, per formare una selezione che prenderà parte al Torneo delle Province riservato alle Rappresentative Provinciali che inizierà domenica 28 aprile prossimo. Nella settimana subito dopo Pasqua, finiti gli stage, inizieranno le partite amichevoli per fare una scelta dei migliori giocatori che prenderanno parte ufficialmente alla manifestazione Regionale organizzata dal Comitato Regionale della Figc presieduto da Paolo Mangini. Nella foto che vedete a corredo dell’articolo, tutti i nomi dei “Giovanissimi” presenti oggi pomeriggio al campo sportivo della Nuova Grosseto Barbanella, con i due selezionatori Pietro Magro e Walter Trentini, con il Delegato Provinciale Agide Rossi e tutti gli altri componenti della Delegazione Figc; Valentino Venturi, Manuel Morlungo ed Elia Bracalari (Invicta Sauro), Leonardo Rossetti, Amir Nfaled e Rocco Fiorini, (FollonicaGavorrano), Filippo Tosi, Gabriele Alunni Biagiotti, Alessandro Coratti, Christian Tana, Devid Yzeirllari, Lorenzo Toduta, Christian Bianco e Giulio Pantani (Grosseto), Andrea Rossi e Samuele Sargentoni (Giovanile Amiata), Matteo Sciullo, Leonardo Capitani e Davide Fontana (Atletico Maremma), Jasim Ramanosky e Gabriel Funghi (Massa Valpiana), Gabriele Pistolesi, Davide Doga e Alli Riky Baon (Nuova Grosseto Barbanella), Alessandro Elmi (Pitigliano), Cristian Barberini, Jonathan Cappellini, Diego Soldati e Niccolò Carpinelli (Roselle), Francesco Sabatini, Francesco Monaci, Lorenzo Bertocchi e Alessandro Caldori (Orbetello), Matteo Xhani e Gherard Vena (Boracifera). Fanno parte delle due rappresentative, oltre naturalmente al Delegato Provinciale della Figc Agide Rossi, che è il responsabile, il vice Delegato Fabio Machetti, il segretario Claudio Pepi, i dirigenti Enrico Silli, e Manrico Lucchetti e il medico Claudio Pagliara. Il Delegato Provinciale Figc Agide Rossi, ringrazia le società Unione Sportiva Paganico e all’Asd Nuova Grosseto Barbanella per la gentile ospitalità.

