Calcio giovanile, al via domani la 50esima Coppa Bruno Passalacqua

Grosseto: Il treno della coppa Bruno Passalacqua si muove dal binario numero 50. Un traguardo reale quanto inverosimile, certamente affascinante. Anche nel 2025 la primavera calcistica della Maremma viene farcita da questo torneo in notturna riservato alla categoria Juniores, cioè tesserati Figc nati dal 1° gennaio 2006 in poi, che abbiano compiuto il 15° anno di età, un panino saporito per chi scende in campo, le società e tutto l'indotto al seguito.





Dal 5 maggio al 27 giugno il terreno dell'Invictasauro sarà il grande teatro dell'evento a partire dalle 21,15, orario di inizio delle 31 gare in programma.

Il rito, dunque, si ripete.





Era il 1975 quando venne piantato un seme diventato poi quercia rigogliosa. Quella prima volta vinse l'Orbetello, che piegò il Grosseto 7-6 dopo i calci di rigore. Per ricordare quel momento saranno presenti Giorgio Lo Porto e Alessandro Maiolino allora rispettivamente capitani dell'Orbetello e del Grosseto per stringersi ancora la mano.

Nel 1985 fu il Siena a trionfare contro il Sauro 6-5 dopo i tiri dal dischetto. La 21ª edizione (1995) illuminò la Nuova Grosseto Barbanella, che superò il Follonica Tioxide con il minimo scarto (1-0). Nel 2000 trionfò il Follonica sulla Nuova Grosseto Barbanella (6-4 d.c.r.), Nel 2010 fu la volta del Braccagni a sollevare la coppa superando 3-2, dopo i supplementari, il Casotto Pescatori Marina. La manifestazione si è fermata solo nel 2020 per l'arrivo del Covid 19. L'ultima edizione porta il nome del Venturina (1-0 sull'Invictasauro d.t.s.). Il podio vede il Grosseto al primo posto con 13 successi, il Follonica al secondo con 8, il terzo è diviso tra Barbanella (4) e Nuova Grosseto (4).





La gara di apertura di lunedì 5 maggio è affidata a Venturina – Atletico Maremma (girone A).

Da sottolineare la bella e spontanea iniziativa dell'associazione Agaf (Associazione Grossetana delle Arti Figurative) presieduta da Gennarino Salvo a cui gli artisti associati, con i loro lavori d’arte inneggianti i 50 anni della coppa, hanno aderito con entusiasmo e si sono messi d’impegno per preparare opere, che rimarranno nel tempo a ricordo di questo torneo. Le opere saranno poi esposte presso la loro sede in via Mazzini, di fianco alla scuola elementare, nei giorni 13/14 e 20/21 giugno assieme ad alcune foto e articoli di giornale delle edizioni passate messe a disposizione dal Milan Club, la radice della coppa.

Confermati tutti i riconoscimenti speciali.

Miglior portiere (dedicato a Marco Maffei)

Miglior giocatore (Renzo Trovò)

Cannoniere (Marco Severi)

Coppa Disciplina (Gabriele Lozzi)

La rete più bella (Massimiliano Gambassi)

Miglior arbitro (Gabriele Carlotti)

Allenatori finalisti (Roberto Caselli e Angelo Agnelli)

Giocatore più corretto e collaborativo (premio Aia)

Giocatore più combattivo (Arturo Provvisionato)

Premio Panathlon alla carriera

Una vita per lo sport (Coni)

Premio Aiac

Questi i 4 gironi.

A: Venturina, Atletico Maremma, Sant'Andrea, Castiglionese.

B: Invictasauro, Follonicagavorrano, Alberese, Manciano.

C: Grosseto, Nuova Grosseto, Roselle, Fonteblanda.

D: Siena, Atletico Piombino, Alta Maremma, Argentario.

Si qualificano ai quarti le prime due di ogni gruppo, a parità di punti varranno la miglior differenza reti, più gol segnati, coppa Disciplina, se persiste la parità il sorteggio. Semifinali lunedì 23 e martedì 24 giugno. Finalissima venerdì 27 giugno. Tutte le partite saranno dirette da arbitri e assistenti Aia.

La squadra. Presidente Francesco Luzzetti, vice Moreno Giannini, segretario Luciano Luzzetti, addetto stampa Giancarlo Mallarini, cassiere Fiorella Pieri e Silvia Venturi, segretaria organizzazione torneo Elisa Ghizzani. Consiglieri: Andrea Luzzetti, Rossano Lozzi, Enrico Silli, Luigi Ciantellini, Moreno Giovanili, Moreno Guazzini, Enrico Ghizzani, Giovanni Camerlengo, Marco Cianti, Cristian Cassata, Cristian Amicone.