Calcio giovanile, 48^ Coppa Passalacqua: Manciano e Ribolla dividono la posta

Grosseto: Nulla di fatto, tra Manciano e Ribolla, nella seconda partita del girone A: 1 a 1 al termine di una gara molto interessante nel corso della quale le due squadre anno messo in mostra tanto impegno, alla cacia del risultato “pieno” e alla fine si sono dovute entrambe accontentare della divisione della posta, che ha portato per entrambe ad incamerare un solo punto in classifica e per entrambe è maturato il secondo posto del girone A che vede in testa a punteggio pieno la sorprendente Nuovo Grosseto che ha rimandato battuto il Grosseto nella gara di esordio.







Ribolla e Manciano si sono affrontate a viso aperto, alla ricerca da subito del gol. Ritmo costante senza che il fisico cedesse, una sfida mai in calo, ma gara molto corretta. Il Ribolla quanto mai deciso è riuscito a costruire un numero elevato di palle da gol, respinte dall'estremo difensore Emidi in gran forma. Il Manciano ha sfoderato un grande impegno, con quale fallo di troppo, e alla fine ha pagato con due ammonizioni. E' accaduto tutto nel primo tempo grazie a Palazzesi un difensore alla “Dodo”, poi c'è stato un salvataggio di Vigetti sulla linea di porta ed una traversa colpita da Varcaggiu. Il Ribolla dal canto suo ha reagito e 24' pareggiava con Caprini. La ripresa non ha offerto più di tanto con le due squadre che hanno chiuso con la divisione della posta, tutto sommato giusta.





MANCIANO- Emidi, Guida, Nhui, Cirilli ( dal 27' del st. Zefi), Bicocchi, Angelini, Caprini, Rossi ( dal 15' del st. El Mamouny), Ortenzi, Foudal, Vaccargiu ( dal 43' del st. Vasconi). A disposizione De Rosa, Banita,Nika, Musli.All . Tommaso Ballerini.

RIBOLLA: Muzzi, Palazzesi, Daidda( dal 1' del st. Trombini), Vigetti, Venturi ( dal 1' del st. Farasin), Cenni ( dalk 1' del st. Lachi), Mori, Forzoni, Muzzi, Ciacci, Khadra.

A disposizione: Bartolommei, Giacopelli, Cristiano, El Kassmi, Martelli, Parrini. All. Roberto Ciampolini

Arbitro: Miguel Cagnani ( assistenti Roberto Bocci e Raffaele Lampedusa) della sezione di Grosseto

RETI: Al 4' Palazzesi, al 24' Caprini

NOTE: Ammoniti Bicocchi, Forzoni

CALCI D'ANGOLO: 6-1 per il Ribolla