Calcio femminile: ottimo pareggio contro la Lucchese per le grifoncine maremmane

Grosseto: Avvio sottotono delle ragazze Grossetane. Ne approfitta la Lucchese che al 21' si porta subito in vantaggio dopo una mischia in area. Le padrone di casa accusano il colpo e non riescono ad entrare in partita subendo ii raddoppio delle ospiti in contropiede. Nella ripresa, le ragazze biancorosse cambiano marcia accorciando le distanze in contropiede con Medaglini. La partita sembra essere cambiata, ma la formazione ospite trova il terzo goal. Sembra ormai finita, ma le maremmane ci credono mettendo alle corde la formazione ospite. Prima accorciano le distanze con Ranieri e poi pareggiano con Festelli su punizione. Grande prova di carattere, caratteristica che ha dato una marcia in più alle “Grifoncine”.



Campionato regionale under 15 femminile: Us. Grosseto 1912 -A.s.d. Lucchese 3-3

Reti: 10' Pt.,24' pt. Santori(Lu.), 20' st. Medagiini(Gr.), 30'st. Marchi(Lu.), 22't.t. Ranieri(Gr.) 26' Festelli (Gr.).

Us.Grosseto 1912: Giannini, Savarese, Carilicchi, Magiotti, Barbini, Festelli, Medaglini, Ranieri, Rigolini A disp: Boccone, Domenichini, Fabrizzi, Gatti, Iongobardi, Simoni

A.S.D Lucchese: Cordeschi, Citta, Eimaorini, Marchini, Masini, Masi, Nisi, Navari, Santori, Zendroni. A Disp: Datteri,Dei Fiorentino, Marchi, Meschi, Pinocci, Rosi, Taiassi

foto di repertorio