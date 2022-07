Calcio, è il giorno di Dodò. Arrivato in Val di Fassa, battuto Trento 4-1

Finalmente l'ultimo acquisto viola è arrivato alla corte di Vincenzo Italiano



Il presidente Commisso sarà presente alla prima di campionato con la Cremonese- A Moena tutto esaurito, dice il presidente ATP. Quarta amichevole per la Fiorentina, battuto il Trento 4-1- Domani ultima amichevole con la Triestina. Dodo ha firmato il contatto appena arrivato a Moena.

Moena: Ancora una giornata di festa intorno alla Fiorentina, impegnata nella seduta mattutina di allenamento, nonostante il grande caldo che non è mai mancato durante tutta la preparazione. Solito grande entusiasmo dei tifosi per vedere da vicino i giocatori viola, e poi per prendere d'assalto il Fiorentina Store, per la seduta di autografi, oggi con Milenkovic. Festeggiato e osannato con preghiera di rimanere ancora in maglia viola.

E finalmente mister Italiano ha potuto abbracciare Dodò arrivato nelle mattinate nel ritiro viola. Appena arrivato Dodo ha firmato il contratto. Nel frattempo è stato annunciato dai dirigenti fiorentini che Rocco Commisso sarà presente al Franchi per il debutto della Fiorentina con la Cremonese.

Grande euforia, da parte dei dirigenti dell'EPT, in modo particolare da parte del Direttore felice di annunciare che a Moena c'è stato il tutto esaurito. Ed a questo proposito sta prendendo corpo la possibilità che la Fiorentina sarà presente a Moena anche nei prossimi due anni. Per quanto riguarda la campagna acquisti, Pradè ci sta provando per Cistana, mentre ha detto no al Rennes per Igor (incedibile). Per quanto concerne Milenkovic non ci sono novità, l'Inter lo vuole ma non ci sono i soldi. La Fiorentina comunque sta pensando fortemente ad una mezzala di grido. La stagione che sta per decollare sarà la stagione del riscatto per Amrabat, dopo due anni rimasto ai margini, è pronto a riscattarsi. La Fiorentina, nella quarta amichevole, ha superato il Trento per 4-1, con due reti di Sottil, Jovic e Zurcoski, per il Trento rete di Sartoretti. Con il Trento è stato un test importante, essendo squadra di serie C. Si è vista una Fiorentina tonica, con la soddisfazione di capitan Biraghi e anche di Mister Vincenzo Italiano. Domani, alle 17, ultima amichevole prima della conclusione del ritiro con l Triestina.