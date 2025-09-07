Calcio, DNA biancorosso: il Grosseto scende in campo anche per il sociale

Grosseto non è soltanto calcio. È identità, passione, appartenenza. Lo dimostra l’iniziativa “DNA biancorosso”, voluta dal nuovo presidente Francesco Lamioni, che ha scelto di legare il percorso sportivo della stagione 2025-2026 a un gesto concreto di solidarietà.

Per ogni abbonamento sottoscritto, infatti, 5 euro saranno devoluti alla Fondazione Il Sole, realtà simbolo di inclusione e sostegno sul territorio maremmano. «Il Grosseto appartiene alla sua gente – ha spiegato Lamioni – e questa è una scelta per ribadire che la squadra è parte integrante della comunità».

La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dal presidente della Fondazione, Marco Scandroglio, e dalla responsabile marketing Tiziana Tenuzzo, che hanno sottolineato il valore sociale e umano di questo progetto, capace di unire sport e solidarietà.

Domenica 14 settembre, in occasione dell’esordio casalingo allo Stadio Carlo Zecchini, il club dedicherà un momento speciale alla Fondazione Il Sole, per celebrare insieme questa nuova alleanza.

Il DNA biancorosso non è solo orgoglio calcistico, ma anche comunità e cuore: un patto che unisce squadra, città e territorio.



