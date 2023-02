Calcio dilettanti: "Sfiorato il dramma in Seconda categoria"

Ribolla: Siamo su un campo di calcio del campionato di Seconda categoria in provincia di Grosseto. E' da pochissimo che è iniziata la partita di calcio tra i roccastradini del Ribolla e i livornesi del Suvereto. Dopo neanche 10' minuti, alle ore 15.10 un giovane calciatore di 28 anni si accascia terra per un malore privo di sensi.

Sono attimi terribili per tutti i presenti. Si pensa subito al peggio. Intervengono i sanitari del 118 che subito defibrillano l'uomo con il Dae presente presso l'impianto sportivo. Subito attivato anche l'elisoccorso Pegaso 2. In questi momenti anche i secondi sono preziosi per salvare una vita umana. L'uomo sembra, almeno da quanto trapela tra i presenti, che abbia ripreso coscienza, ma vista la situazione viene trasportato in codice 3 al Misericordia di Grosseto con Pegaso 2.

Sul posto è intervenuta anche ambulanza India di Roccastrada. La gara è stata sospesa, ma questo conta poco o nulla. L'importante in questi casi è la vita umana, lo sport passa in secondo se non in terzo piano.



foto di repertorio