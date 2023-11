Calcio dilettanti alto Lazio: Acquapendente divide la posta con Onano

Acquapendente: Chungong regala un pomeriggio indimenticabile alla cultura calcistica onanese. Con una rete che esalta la consueta affollata, goliardica e colorata torcida fiondatasi in massa al Vitali di Acquapendente. Gara attenta, lucida e di sacrificio per l’undici di Passerini.



Soprattutto dopo l’espulsione apparsa onestamente troppo severa del funambolico Ivan Mancini. Luigi Mancini dopo appena cinque minuti presenta una balisticamente insidiosa punizione mentre Bob al 16° del secondo tempo entra in contatto con un difensore aquesiano reclamando un rigore che l’arbitro non concede. Punizione onestamente troppo severa per il gruppo di Manucci anche se ci sarà da lavorare molto per riequilibrare le singole fasi. Quasi perfetta quella di interdizione (per Leonardo Palla pomeriggio di quasi assoluto riposo) mentre si accende e si spegne quella offensiva. Da otto in pagella con parità numerica in campo (Sartucci e Pieri creano Del Segato e Madi sfiorano il goal) stranamente e inaspettatamente insufficiente a partire dall’uomo in più (solo una conclusione di Madi al 17° del secondo tempo).

Campionato di Seconda cat. (gir. A): Virtus Acquapendente – Onano 0-1

VIRTUS ACQUAPENDENTE: Palla, Zucca (15° st Burchielli), Sartucci (6° st Illiano), Bedini, Sarti, Nardini, Lanzi (19° st Paoletti), D’Orazio, Madi, Del Segato, Pieri (37° st Bigerna) A DISPOSIZIONE: Lauricella, Martello, Agostini ALLENATORE: Manucci

ONANO SPORT CALCIO: Peroni, Pala (14° st Granocchia), Sabatini, Fabbri, Molluso, Chungong, Magelli, Luigi Mancini (30° st Falsetti), Bobb, Ivan Mancini, Casacca (8° st Pala) A DISPOSIZIONE: Gallo, Guerrini, Zanoni ALLENATORE: Passerini

ARBITRO: Giuseppe Noto Comitato di Viterbo

MARCATORI: 29° pt Chungong (OSC)

NOTE: Espulso 38° pt Ivan Mancini (OSC) con rosso diretto per fallo da dietro ritenuto eccessivamente scorretto. Ammoniti 5° pt Nardini (VA), 14° pt Molluso (OSC), 28° st Fabbri (OSC), 30° st Pala (OSC), 32° st Falsetti (OSC)