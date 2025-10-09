Calcio: curiosità eterne sugli allenatori di ogni tipo

Una delle figure più acclamate del calcio è stata sempre quella dell’allenatore, baricentro costante dei record, delle quote nelle scommesse calcio, ma anche di aneddoti bizzarri e, insomma, ce n’è per tutti i gusti. Nei prossimi paragrafi faremo un viaggio totale per scoprire le curiosità eterne sugli allenatori di ogni tipo, che hanno calcato i campi da gioco più importanti nel mondo, ma anche di Serie A.

Klopp lascia il pallone e si gode la vita

Le dichiarazioni di Jurgen Klopp resteranno a lungo impresse sulle pagine dei quotidiani sportivi e delle pagine social dedicate al calcio.

L'ex Dortmund e Liverpool si gode la vita andando a cinema e viaggiando, ha dichiarato che questa pausa che si è preso dal mondo del calcio, potrebbe diventare eterna. Intanto ci scherza su, affermando che Guardiola ha migliorato il suo score a golf in questi anni, lui non ha mai giocato a golf, non è mai andato al cinema ed è riuscito a partecipare soltanto a due matrimoni, di cui uno era il suo.

Il vero miracolo di Sarri secondo lui

Il Sarrismo ha scritto la storia del calcio con le sue imprese, il record paradossale di 91 punti con il Napoli ma al secondo posto, la vittoria dell'Europa League con il Chelsea, e anche l'ultimo scudetto della Juve.

Ma secondo quanto dichiarato da Sarri, in un'intervista che resterà eterna, il suo vero miracolo è stato quello di concludere il campionato 2022/2023 al secondo posto con la Lazio. Il motivo è molto semplice, quella squadra non era assolutamente preparata né attrezzata per arrivare così in alto.

Oronzo Pugliese, l’allenatore che ha ispirato un altro pugliese

Oronzo Canà interpretato da Lino Banfi è totalmente ispirato alla figura di Oronzo Pugliese, allenatore sui generis che ne ha combinate di tutti i colori, dalle galline in campo, al sale contro la sfortuna, fino a conferenze stampa in dialetto e con parole inventate per disorientare i giornalisti. A quanto pare, fu Niels Liedholm a consigliare a Banfi l’idea del film L’Allenatore nel Pallone.

Carlo Ancelotti prova a vincere il Mondiale

Carletto è l'imperatore d'Europa, perché ha vinto praticamente di tutto e fissato record all time nella sua grandissima carriera da allenatore.

Ha cominciato vincendo il campionato di Serie A con il Milan e ben due Champions League, poi ha vinto il campionato di Premier, Bundesliga, Ligue 1 e Liga spagnola, vincendo altre tre Champions con il Real Madrid.

Ricapitolando, Ancelotti è l'unico allenatore ad aver vinto tutti i campionati principali più importanti d'Europa e anche l'unico ad aver vinto 5 coppe dalle grandi orecchie. L'obiettivo con il Brasile è chiaro, vincere la coppa del mondo, perché ormai, manca solo quella: il 5 è il suo numero fortunato, ma potrebbe diventare il 6.

Conte e Max Allegri, sfidano il grande Trapattoni

Se Ancelotti è il maestro del calcio europeo, Giovanni Trapattoni è un altro protagonista in panchina, il migliore allenatore di Serie A con i suoi 7 scudetti vinti in carriera.

I suoi inseguitori più quotati sono Massimiliano Allegri con 6 scudetti e Antonio Conte con 5 scudetti. Dei due, mister Conte detiene un record unico nella storia di Serie A e probabilmente del calcio Europeo, perché è l'unico allenatore che ha trionfato in campionato con tre team differenti: Juventus, Inter e Napoli.

Super Carletto Mazzone

Ecco l'allenatore più amato del calcio italiano, che per quasi 800 match ci ha fatto mangiare pane e Mazzone, condito con le sue perle e battute ironiche.

Sor Magara è l'allenatore che ha disputato più match nel campionato di Serie A, famoso anche per la sua corsa sotto la curva dell'Atalanta nel derby contro il Brescia nel 2001. È stato l'ultimo ct ad allenare Roberto Baggio.



