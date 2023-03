Calcio. Clinic per allenatori di settore giovanile: la gestione dell’infortunio

Castiglione della Pescaia: Martedì 28 marzo, alle ore 19, all’interno del clinic organizzato dalla Pro soccer lab di Castiglione interverranno Matteo D’Angella e Alberto Picotti per parlare di prevenzione e gestione dell’infortunio nel settore giovanile.

Martedì 28 marzo si terrà l’incontro del clinic per istruttori di settore giovanile, organizzato dalla Pro soccer lab a Castiglione della Pescaia, dedicato alla prevenzione e alla gestione dell’infortunio nel settore giovanile. L’appuntamento è per le ore 19 all’interno del centro sportivo Casamorino, in località Casa Mora, e a parlare saranno principalmente Matteo D’Angella, fisioterapista e responsabile dello studio MD, che parlerà della parte preventiva riguardante l’infortunio nei ragazzi, e il dottor Alberto Picotti, medico radiologo, che approfondirà la parte clinica e riabilitativa.

“Ringrazio la Pro soccer per l’invito – ha spiegato Matteo D’Angella – e per aver messo in programma un argomento molto importante che non sempre viene affrontato nella maniera corretta, soprattutto nei settori giovanili. E’ molto importante distinguere, soprattutto, le problematiche di tipo traumatico e quelle di tipo da sovraccarico, anche per capire quale sia a quel punto il miglior percorso da intraprendere per il ragazzo”.

Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti gli interessati del settore. Per prenotare il corso è possibile chiamare il numero 331.9707488, mentre per maggiori informazioni si può visitare il sito www.prosoccerlab.it o i profili social della società: @prosoccerlab.