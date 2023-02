Calcio: Campionato Giovanissimi U14, pesante sconfitta contro l'Audace Portoferraio

Grosseto: Difficile commentare la partita ragazzi allenati da mister Crea. Il risultato finale, non ammette repliche. La prestazione dei giovani grossetani è troppo brutta per essere vera, senza nulla togliere ai padroni di casa che hanno fatto la loro partita, vincendola meritatamente.

Per i biancorossi da segnalare il tiro di Olivi al 4' del primo tempo. Il resto della gara è stato un rincorrere gli avversari, arrivando sempre secondi su ogni palla e insicuri nel fare quelle cose che sono abituali in allenamento. Di positivo, solo lo splendido mare dell’Isola d’Elba, ma bisogna subito voltare pagina e attendere un pronto riscatto dei giovani grossetani nella prossima gara. Sarà una settimana intensa per mister Crea, che dovrà lavorare per fare ritrovare alla sua squadra, la fiducia, la voglia divertirsi, per tornare prima possibile al successo.



Audace Portoferraio – U.s. Grosseto 7- 2

Marcatori:18'pt. Soldani ( A), 34' pt. Spina (A), 4' st. Porfiri (Gr.) 10' st. Soldani (A)(r.), 12' st. Bolano (A), 22' st. Montaruli (A), 30' st. Baldino (A), 34' st. Cenicola (Gr.), 35' Paolini (A)

Audace Portoferraio: Pozzetto, Ferrari, Barbi, Stilo, Bolano, Badia, Spina, Marino, Montaruli, Soldani, Amore. A disp. Pace, Scarola, Paolini, Lucchesi, Baldino, Burchainti: All. Costanzo

U.s. Grosseto 1912: Poli, Boccalini, Castellano, Benni, Porfiri, Cenicola, Chiavacci, Offarelli, Postiferi, Cesarini, Olivi. A disp. Sglavo, Capecchi, Bartolini, Cassani. All. Crea

Ammoniti: Benni (Gr.), Porfiri (Gr.), Offarelli (Gr.), Cesarini (Gr.), Stilo (A.), Marino (A),